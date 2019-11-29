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Центр волейбола в Новосибирске подключат к ТЭЦ-5 СГК

Главная Экономика
Новосибирск
18:30 29 Ноября 2019
энергетика, волейбол, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Волейбольный центр, строящийся на пересечении ул. Фрунзе и Ипподромской магистрали, станет новым крупным потребителем новосибирской ТЭЦ-5. Подключение объекта произойдет уже в ближайшее время после того, как застройщик получит необходимые документы в Ростехнадзоре.

До официального ввода в строй волейбольный центр будет потреблять не более 10% от заявленной тепловой нагрузки. Такой минимальный объем тепла требуется на период отделочных, подготовительных работ. Общая максимальная тепловая нагрузка волейбольного центра составит 3,7 Гкал/час.

«Для сравнения, спортивный объект будет потреблять объем энергии эквивалентный ресурсоснабжению четырех 9-этажных домов с пятью подъездами», - пояснил советник гендиректора теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новосибирске Петр Бажин.

По данным Новосибирского филиала СГК, основная часть волейбольного центра будет отапливаться вентиляцией – это наиболее энергоэффективный способ обогрева подобных крупных объектов. Объект будет запитан от новой теплотрассы на ул. Фрунзе, проложенной с применением предизолированных труб.

Строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра началось в Новосибирске летом 2018 года. Ввести его в эксплуатацию планируется уже в третьем квартале 2020-го. Спортивный объект площадью 20 тыс. кв. м занимает 4,5 га. Спортивная и тренировочная арены смогут принимать одновременно более 5 тыс. зрителей. Здесь будет играть домашние матчи «Локомотив». Кроме того, волейбольный центр примет ряд матчей мужского первенства мира, который пройдет в 2022 году (Новосибирск вошел в число 10 российских городов – хозяев чемпионата).

В этом году на ТЭЦ-5 были проведены масштабные ремонтные работы. В их числе техническое перевооружение водогрейного котла №2 и модернизация устройства вибродиагностики блока №2, которые обошлись в общей сложности примерно в 117 млн руб. Установленная тепловая мощность ТЭЦ-5 составляет 2,73 тыс. Гкал/ч. Она обеспечивает теплом около 35% города.

Всего по итогам 10 месяцев 2019 года СГК подключила к новосибирским ТЭЦ 42 новых объекта общим объемом нагрузки 33,4 Гкал/ч.

Фото: Сибирская генерирующая компания

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