Эксперты проверили Сибирь на предмет готовности к коммуникациям с Китаем

Новосибирская область лучше других сибирских регионов готова к коммуникациям с китайскими партнерами. Об итогах исследования, проведенного московской коммуникационной группой iMARS, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

iMARS подготовила рейтинг, в который вошли 30 субъектов федерации. Новосибирская область заняла в нем шестое место. На восьмой строчке расположился Красноярский край, на 12-й – Омская область. Кроме того, в топ-30 попали Кемеровская область (13-е место), Республика Тува (19-е) и Иркутская область (30-е). Лидирующие позиции в перечне - у регионов Дальнего Востока. Возглавляет рейтинг Приморский край, а на третьем месте находится Республика Бурятия.

При построении рейтинга его составители учитывали коммуникационную готовность профильных государственных региональных институтов развития, активность регионального бизнеса в Китае, а также присутствие в СМИ и социальных сетях КНР. Максимально регион мог получить 100 баллов.

«В топ-3 оказались регионы, набравшие в два раза меньше. Даже формальные показатели (наличие института развития, инвестиционного паспорта региона, наличие специалистов со знанием иностранных языков, наличие бюджета на коммуникации с Китаем, активность бизнеса, активность в СМИ и SMM, участие в деловых мероприятиях и т. п.) дали понять, что и лидеры рейтинга не совсем готовы к встрече с инвесторами из Поднебесной», - отметили в агентстве.

Фото: сайт коммуникационной группы iMARS