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Новосибирские перевозчики ТКО собрались уйти с рынка

Главная Экономика
Новосибирск
13:32 29 Ноября 2019
мусор, транспорт, долги
Автор: Sibnovosti.ru
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Сразу несколько новосибирских компаний по перевозке мусора могут прекратить сотрудничество с региональным оператором в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и уйти с рынка. О новом витке конфликта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Причиной возможного разрыва являются долги регоператора ООО «Экология-Новосибирск» перед подрядчиками. По данным «Коммерсантъ-Сибирь», работу с 1 января 2020 года могут прекратить компании «Эко-лайн», «ЛаТранс» и ТБО.

«С 1 января мы уходим с вывоза мусора. Мы оббили все пороги, писали во все инстанции, но нас не слышат. Разговоры закончены. Регоператор заплатил мне за август 8% от выставленной суммы, за сентябрь – ноль, за октябрь – 8%, за ноябрь – 1 млн руб. С апреля по июль выплаты составили по 60% за каждый месяц», - сообщил изданию представитель «Эко-лайн» и «ЛаТранс» Владимир Булычев.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле новосибирские перевозчики ТКО заявили о том, что регоператор задолжал им и мусорным полигонам в общей сложности 700 млн руб. Тогда гендиректор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова утверждала, что данные от транспортных компаний о количестве перевезенного мусора требуют проверки – в ряде случаев объемы завышены. Всего ООО «Экология-Новосибирск» заключило контракты с 12 перевозчиками. Кроме того, в числе партнеров компании 21 площадка для размещения ТКО и два пункта их переработки.

«На сегодняшний день собираемость платежей за коммунальную услугу по обращению с ТКО составила 72%, что превышает средний общероссийский показатель. С середины года активно ведется претензионная работа. Подготовлено и направлено в суды более 800 исков», – сказала она 19 ноября в ходе совещания о ситуации в отрасли, состоявшемся в областном правительстве.

Фото: сайт ООО «ЛаТранс»

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