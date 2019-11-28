Экспорт продукции новосибирского АПК выбился из плана

Новосибирская область выполнила план по экспорту агропромышленной продукции на 2019 год. Этот результат был достигнут уже в ноябре.

По данным минсельхоза Новосибирской области, экспорт такой продукции к настоящему времени достиг $179 млн. Годовой план же предполагал поставки в размере $174 млн. В прошлом году объем этого сегмента экспорта составил $180 млн, также заметно превысив плановый показатель.

«В структуре регионального экспорта преобладает готовая пищевая продукция: около 40%», - отмечается на сайте областного ведомства.

«Сегодня не все сибирские регионы достигли плановых показателей в этом направлении. Пока это не слишком принципиально, поскольку в текущем году идет тестирование региональных экспортных индикаторов. Однако в последующие годы региональные планы должны соответствовать фактам, поскольку под них будут закладываться федеральные бюджетные средства», - отметил вчера заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, принявший участие в мероприятиях «Сибирской аграрной недели» в Новосибирске.

Согласно проекту «Экспорт продукции АПК», к 2024 году объем экспорта из Новосибирской области должен превысить $440 млн.

Фото: сайт правительства Новосибирской области