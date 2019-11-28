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Новосибирский волейбольный центр дорожает к чемпионату мира

Главная Экономика
Новосибирск
11:07 28 Ноября 2019
волейбол, строительство, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Стоимость ведущегося строительства волейбольного центра в Новосибирске выросла. Это связано с решением провести в нем матчи мужского чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«У нас будет удорожание проекта строительства волейбольного центра в пределах 680 млн руб. Из них федеральных средств будет 531 млн руб., оставшиеся – региональный бюджет. Эти деньги (531 млн руб.) нам подтвердил федеральный бюджет до конца года. Поэтому мы сейчас выходим из экспертизы и подтверждаем сметную стоимость», - сказал ТАСС  министр строительства региона Иван Шмидт.

Как писали Sibnovosti.ru, строительство волейбольного центра началось на пересечении ул. Фрунзе и Ипподромской магистрали в июне 2018 года. Площадь спорткомплекса на 4,5 тыс. зрителей составит около 20 тыс. кв. м. В феврале 2019 года правительством РФ были утверждены спортивные объекты, на строительство которых в 2019-2020 годы будут направлены федеральные средства по программе «Развитие физической культуры и спорта». 830 млн руб. должной пойти на строительство новосибирского центра волейбола. В мае стало известно о том, что Новосибирск попал в число российских городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд. Это привело к необходимости учитывать дополнительные требования к безопасности и проведению трансляций.

Недавно комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации лишить Россию на четыре года права принимать все международные соревнования.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook

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