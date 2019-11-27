В новосибирском Экспоцентре открылись крупнейшая в азиатской части России международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и Новосибирский агропродовольственный форум. Тематические разделы выставки объединяют все сферы сельскохозяйственного производства. Посетители Экспоцентра в эти дни могут увидеть здесь, помимо прочего, последние достижения сельскохозяйственной техники. Всего в мероприятиях форума принимает участие около 170 российских и зарубежных компаний.
Сельхозтехника во всей красе
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Новосибирск17:54 27 Ноября 2019 версия для печати
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