Сельхозтехника во всей красе

В новосибирском Экспоцентре открылись крупнейшая в азиатской части России международная агропромышленная выставка «Сибирская аграрная неделя» и Новосибирский агропродовольственный форум. Тематические разделы выставки объединяют все сферы сельскохозяйственного производства. Посетители Экспоцентра в эти дни могут увидеть здесь, помимо прочего, последние достижения сельскохозяйственной техники. Всего в мероприятиях форума принимает участие около 170 российских и зарубежных компаний.