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Открыто рабочее движение по самому длинному новосибирскому путепроводу

Главная Экономика
Новосибирск
11:37 27 Ноября 2019
строительство, путепровод, движение
Автор: Sibnovosti.ru
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АО «Сибмост» завершило строительство путепровода через Транссиб в Коченевском районе Новосибирской области. По нему открыто рабочее движение, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным компании, длина путепровода, сооруженного с применением металлических мостовых конструкций, составила 121 м, подходов к нему – 670 м. Это самый длинный подобный объект в регионе. Здесь уложен асфальтобетон, обустроены тротуары, обеспечено функционирование систем освещения. Стоимость проекта, профинансированного региональным бюджетом, составила 340 млн руб.

«Путепровод позволит вывести транспорт на федеральную трассу, минуя рабочий поселок Коченево, позволит разгрузить улицы рабочего поселка и не терять время автомобилистов на железнодорожном переезде. Данный объект ликвидировал одноуровневое пересечение автомобильной и железной дорог», -прокомментировал завершение работ министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

По его словам, приведенным сайтом министерства, путепровод должен был быть введен в эксплуатацию в 2017 году, но в связи с тяжелым финансовым положением подрядчика сроки перенесли. В связи с этим к подрядчику будут применены штрафные санкции, предусмотренные контрактными обязательствами.

Полностью для движения путепровод будет открыт уже в 2020 году.

Фото: сайт АО «Сибмост»

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