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Экспертиза укажет на причину аварии на теплосетях в Ленинском районе Новосибирска

Главная Экономика
Новосибирск
22:21 26 Ноября 2019
компания, теплоснабжение, авария
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирском филиале Сибирской генерирующей компании (СГК) ждут результатов экспертизы, которые позволят определить причину крупной аварии на теплосетях на ул. Фасадной. Она произошла 23 ноября.

Вечерняя авария в Ленинском районе на время оставила без отопления 123 здания. В их числе 118 жилых многоквартирных домов, школа, три детских сада и дом милосердия. Впрочем, в ночь на 24 ноября зону отключения сузили до 5 домов. Устранением последствий аварии занималось более 40 человек. Теплоснабжение энергетики восстановили уже к полуночи. Полностью работы были завершены вечером 24 ноября.

В ходе ремонтных работ был выявлен дефект подающего трубопровода. Здесь пришлось менять 500-милимметровую трубу длиной 11 м.

По словам директора Новосибирского филиала Андрея Колмакова, возраст этого магистрального трубопровода небольшой, его прокладывали в 2007 году. Экспертиза призвана определить, почем труба доведена до критического состояния всего за 12 лет работы. По предварительным данным, причиной дефекта стала наружная коррозия. Ранее именно она была признана причиной ряда аналогичных ЧП на новосибирских теплосетях.

«В этой зоне, как и на других участках города, практически отсутствует ливневая канализация. Ее функции фактически берет на себя тепловая сеть – по каналам теплотрасс течет вода», - пояснил Андрей Колмаков.

20 ноября в новосибирской мэрии прошло совещание, в котором приняли участие руководители города и энергетических компаний. В ходе него отмечалось, что эпицентр проблем, касающихся состояния теплосетей, «смещается в стороны Левобережья». В этот день ул. Комсомольской в Кировском районе произошло две аварии.

Ранее Андрей Колмаков говорил о том, что нынешнее состояние сетей требует увеличения объемов ремонта в несколько раз. В 2019 году на эти цели СГК в Новосибирске потратила 721 млн руб. Предполагается, что объем вложений в следующем году вырастет примерно на 50 млн руб. 

В Новосибирском филиале СГК сообщили, что компания, в частности, обсудит перспективы замены внутриквартальной трубы на ул. Комсомольской с ее собственником – городской администрацией. Капремонт тепловой магистрали здесь пока запланирован на 2021 год.

Фото: Сибирская генерирующая компания

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