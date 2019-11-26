Новосибирцы скопили больше всех сибиряков

Самый большой размер депозитов в расчете на душу населения в Сибири – в Новосибирской области. Но она занимает лишь 22-е место среди субъектов Российской Федерации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рейтинг регионов по вкладам опубликовал «РИА Рейтинг». Учитывался объем депозитов на душу населения на 1 октября 2019 года. В Новосибирской области он составил 153,3 тыс. руб. Для сравнения, в Москве, которая находится на первом месте, этот показатель достиг 822 тыс. руб., а у следующего за ней Санкт-Петербурга – 420,6 тыс. руб.

В тройке лучших регионов Сибирского федерального округа также Томская область. Она находится на 34-м месте с показателем 128,1 руб. У Иркутской области 37-я строчка (127,1 тыс. руб.).

В самом низу рейтинга тоже есть сибирские территории. На 79-м месте из 82 располагается Республика Тува (27,4 тыс. руб.). Немного выше в рейтинге находится Республика Алтай - 43,9 тыс. руб. и 75-е место.

Отмечается также значительный рост размера депозита на душу населения за последние три года в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока. Например, в Забайкальском крае он составил 38,8% при среднем росте в России на 25,9%. В Республике Бурятия – 39,8%.

«В шести регионах депозиты за три года выросли менее чем на 20%. Самый слабый прирост наблюдался в Новосибирской области, где вклады выросли всего на 8,4%», - отметили в «РИА Рейтинг».

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