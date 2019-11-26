В Новосибирске дорожает проезд на общественном транспорте

В Новосибирске с 8 декабря подорожает проезд на общественном транспорте. Соответствующее решение утвердил областной департамент по тарифам, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Стоимость проезда в трамвае и в троллейбусе составит 23 руб. (в настоящее время – 21 руб.). В автобусе можно будет проехать за 24 руб. (в настоящее время – 22 руб.). В метро цена билета повысится с 22 руб. до 25.

«Необходимость увеличить стоимость проезда в трамвае связана с тем, что в Новосибирске требуется реконструкция и замена более 50 км трамвайных путей (около 40% протяженности). Увеличение стоимости проезда в автобусе произойдет из-за существенного удорожания дизельного топлива и повышения цен на ремонт автобусов. Кроме того, мэрия Новосибирска предложила увеличить оплату проезда в метро, эти деньги будут потрачены на реконструкцию вагонов», - объяснила решение властей пресс-служба правительства Новосибирской области.

Предыдущее повышение оплаты произошло в конце 2018 года.

Фото: сайт МУП «Новосибирский метрополитен»