Пассажиропоток новосибирского аэропорта превысил рубеж в 6 млн человек

По итогам 2019 года новосибирский аэропорт Толмачёво обслужит 6,7 млн пассажиров. О рекорде крупнейшего аэропорта в восточной части России сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы аэропорта, 6-миллионный рубеж был преодолен 19 ноября. Такого показателя предприятие достигло впервые. В 2018 году в Толмачёво обслужили 5,9 млн пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает почти 100 направлений полетов. Рубеж в 4 млн пассажиров в год новосибирский аэропорт впервые взял в 2016 году, пятимиллионный – в 2017-м. Причем, в обоих случаях в декабре.

Как писали Sibnovosti.ru, в июле этого года началось строительство в аэропорту привокзальной площади. В августе в Толмачёво открылась фабрика бортового питания.

Фото: сайт АО «Аэропорт Толмачево»