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Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков: «Надо менять в пять раз больше»

Главная Экономика
Новосибирск
16:40 22 Ноября 2019
сгк, теплоснабжение, сезон
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске подвели итоги подготовки к отопительному сезону 2019/2020 и его первых недель. Способность энергетиков ликвидировать аварии, вызванные изношенностью теплосетей, проверялась не только отчетом, но и практикой – двойной порыв трубы произошел в Кировском районе. 

В совещании, которое провел глава города Анатолий Локоть 20 ноября, приняли участие руководители профильных подразделений муниципальной администрации и районов, а также представители работающих в этой сфере компаний.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков: «Надо менять в пять раз больше»

Как рассказал директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Андрей Колмаков, в ходе подготовки к отопительному сезону в ремонты генерирующих мощностей было вложено 1,8 млрд руб. Они были завершены в срок, и 15 ноября все городские ТЭЦ компании получили от Минэнерго РФ паспорта готовности к зиме.

«Запасы топлива на станциях практически в четыре раза превышают нормативные. Вопросов здесь тоже нет», - отметил Андрей Колмаков.

Что касается подготовки теплосетевого хозяйства, то в Новосибирске СГК отремонтировала около 5 км магистральных тепловых сетей. Это потребовало вложений в объеме 721 млн руб. В настоящее время продолжаются работы только на одном участке – на ул. Семьи Шамшиных – ул. Демьяна Бедного.

Районные власти отметили объем проведенных ремонтов. По словам представителя администрации Ленинского района, «большая работа по подготовке к зиме наших управляющих компаний, районной администрации и СГК позволит пройти отопительный сезон без сбоев». В Первомайском районе указали на то, что удалось, наконец, провести ремонт магистральной теплосети на ул. Красный факел и снять проблему, вызванную ее состоянием. По словам первого заместителя главы администрации Центрального округа Галины Таймасовой, в ноябре СГК переключила на централизованное теплоснабжение потребителей тепла котельной завода «Экран». Никаких проблем в связи с этим у жителей домов на ул. Лебедевского не возникло.

«5 км – это всего 0,6% от всего количества, что, конечно, нормативам не соответствует. Надо менять в пять раз больше… К сожалению, аварийно-восстановительные работы преобладают над планово-предупредительными. Этот баланс изменить – наша основная задача. Хотя бы к соотношению 50/50», - заметил директор Новосибирского филиала СГК.

Состояние тепловых сетей, которые не ремонтировались годы, объясняет значительный рост числа дефектов, выявленных как в ходе летних испытаний, так и в начале отопительного сезона. По данным председателя комитета по энергетике мэрии Александра Белоусова, со дня старта отопительного сезона 25 сентября по 31 октября в Новосибирске было зарегистрировано 1,1 тыс. подобных случаев – на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Прямо в ходе совещания обсуждалась острая ситуация в Кировском районе. Еще накануне поздно вечером было обнаружено повреждение на проложенном в 1978 году трубопроводе на ул. Комсомольской. По данным Андрея Колмакова, причиной аварии стала наружная коррозия трубы. В зону отключения попало 42 дома. Сварочные работы начались рано утром 20 ноября и были завершены примерно через три часа.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков: «Надо менять в пять раз больше»

Но около 14:30 там же, на ул. Комсомольской был обнаружен новый порыв. Если теплоснабжение тридцати домов восстановили, то жителям двенадцати домов еще сутки предстояло оставаться без тепла. Для них в трех школах открыли пункты обогрева. Устранение шло дольше обещанного: по данным СГК, из-за ветхости аварийного участка пришлось менять 30 м трубы диаметром 400 мм, хотя, как правило, при подобных авариях меняют не более 5 м.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков: «Надо менять в пять раз больше»

«У большинства домов даже в период отключения удалось сохранить температуру на уровне 15-20 градусов. Это связано с тем, что по девяти из двенадцати домов удалось избежать полного слива воды из систем теплоснабжения. Теплоноситель из обратного трубопровода подавался в систему отопления дома. Схема позволила энергетикам поддержать теплоснабжение на сниженных параметрах и не допустить повреждения труб из-за замерзания воды», - рассказали в компании.

Во второй половине дня 21 ноября теплоснабжение полностью восстановили.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков уже заявил на встрече с жителями о готовности сделать перерасчет. Однако потребителей также волнует, ждать ли в ближайшей перспективе капремонта сетей, от которых зависит тепло в их домах.

Руководство генерирующей компании в ближайшей перспективе представит план капитального ремонта коммуникаций на 2020 год.

Фото: Сибирская генерирующая компания

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