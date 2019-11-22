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Как пользоваться кредиткой и не влезть в долги?

Главная Экономика
Новосибирск
09:09 22 Ноября 2019
карта, финансы, деньги, кредиты
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После покупки любой техники редкий потребитель читает инструкцию. Также и с кредитными картами. После оформления кредитки редкий потребитель подробно изучает договор и узнает, как стоит обращаться с продуктом.

На сайте Ru.myfin.by можно найти кредитные карты без процентов. Если пользоваться такой картой с умом – то можно взять беспроцентный кредит. Если пользоваться неумело – можно влезть в кредит с повышенными ставками.  Что нужно знать?

 Используйте беспроцентные кредитные карты

Кредитные карты без процентов – это либо карты рассрочки, либо карты со льготным периодом.

И в первом, и во втором случае главное правило беспроцентной карты – своевременный платеж. Если задерживать выплаты, то банк пересчитает долг совсем не по нулевой ставке.

Читайте договор

Простая истина, которую многие игнорируют – читайте договор. Узнайте заранее:

  • какие штрафные санкции;
  • каков размер комиссии;
  • какие тарифы и комиссии;
  • нужна ли страховка.                                                 

Особенно важно прочитать то, что указано мелким шрифтом.

 Не тратьте кредитные средства на ежедневные расходы

Если денег не хватает на базовые потребности – еду или коммунальные платежи – стоит задуматься не о кредитке, а о пересмотре бюджета. Стоит либо тратить меньше, либо зарабатывать больше.

Используйте бонусы

Вместе с кредитками часто предлагаются приятные бонусы: кэшбэк, мили, скидки от партнеров банка.

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