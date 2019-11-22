Как пользоваться кредиткой и не влезть в долги?

После покупки любой техники редкий потребитель читает инструкцию. Также и с кредитными картами. После оформления кредитки редкий потребитель подробно изучает договор и узнает, как стоит обращаться с продуктом.

На сайте Ru.myfin.by можно найти кредитные карты без процентов. Если пользоваться такой картой с умом – то можно взять беспроцентный кредит. Если пользоваться неумело – можно влезть в кредит с повышенными ставками. Что нужно знать?

Используйте беспроцентные кредитные карты

Кредитные карты без процентов – это либо карты рассрочки, либо карты со льготным периодом.

И в первом, и во втором случае главное правило беспроцентной карты – своевременный платеж. Если задерживать выплаты, то банк пересчитает долг совсем не по нулевой ставке.

Читайте договор

Простая истина, которую многие игнорируют – читайте договор. Узнайте заранее:

какие штрафные санкции;

каков размер комиссии;

какие тарифы и комиссии;

нужна ли страховка.

Особенно важно прочитать то, что указано мелким шрифтом.

Не тратьте кредитные средства на ежедневные расходы

Если денег не хватает на базовые потребности – еду или коммунальные платежи – стоит задуматься не о кредитке, а о пересмотре бюджета. Стоит либо тратить меньше, либо зарабатывать больше.

Используйте бонусы

Вместе с кредитками часто предлагаются приятные бонусы: кэшбэк, мили, скидки от партнеров банка.

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