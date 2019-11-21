21 ноября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Бюджет Новосибирской области принят в первом чтении

Главная Экономика
Новосибирск
16:41 21 Ноября 2019
экономика, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Депутаты Законодательного собрания в первом чтении приняли бюджет Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Главный финансовый документ предусматривает увеличение собственных доходов региона на 8,5%, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой пресс-службу парламента.

Дефицит бюджета сохранится на уровне 4,6 млрд рублей. Минфин прогнозирует доход областной казны в 172,86 млрд рублей, при этом собственные доходы составят 140 млрд рублей. Расходы превысят 177 млрд рублей.

«Темпы прироста собственных доходов 8,5%, 9%, 10% - это я называю параметры трехлетки - они достойные. И то, что впервые консолидированный бюджет перешагнет 200 млрд рублей, - это тоже очень даже неплохо. Но, конечно, требуется больше, потому что есть и накопившиеся проблемы. Есть проблема водоснабжения и особенно водоотведения», - отметил по итогам сессии губернатор Андрей Травников.

Глава региона добавил, что в числе приоритетных задач – решение проблемы очистки сточных вод в регионе.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Глава «БКС Премьер»: «Мы ждем новых рекордов на российском фондовом рынке»

Глава «БКС Премьер»: «Мы ждем новых рекордов на российском фондовом рынке»

20 Ноября 2019 г.
Эксперты ожидают, что в ближайшие 2-3 года количество частных инвесторов в России вырастет до 7-10 млн человек
Новости Новосибирска: Общественный совет по строительству одобрил концепцию новосибирского «Наукополиса»

Общественный совет по строительству одобрил концепцию новосибирского «Наукополиса»

19 Ноября 2019 г.
На его территории запланирована «Умная долина»
Новости Новосибирска: В Сибири пенсионерам трудно найти работу

В Сибири пенсионерам трудно найти работу

19 Ноября 2019 г.
Лучший из регионов СФО - только 32-й в рейтинге рынков труда для пожилых
Новости Новосибирска: Новосибирский «мусорный» регоператор внедрит систему контроля

Новосибирский «мусорный» регоператор внедрит систему контроля

18 Ноября 2019 г.
«Экология-Новосибирск» решила использовать систему «ТКО Сервис» с 1 января
Новости Новосибирска: Итальянцы закупили новосибирские прицелы

Итальянцы закупили новосибирские прицелы

17 Ноября 2019 г.
В поставку вошли несколько моделей производства НПЗ
Новости Новосибирска: Доходы Новосибирска в 2020 году должны превысить 50 млрд рублей

Доходы Новосибирска в 2020 году должны превысить 50 млрд рублей

15 Ноября 2019 г.
Мэр Новосибирска представил горсовету проект бюджета
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Сибирские ученые изобрели новое лекарство от ишемии

Сибирские ученые изобрели новое лекарство от ишемии

19 Ноября 2019 г.
Генетики ФИЦ ИЦИГ СО РАН создали новое лекарство для лечения ишемии и инсульта - препарат не только расширяет сосуды,...
Новости Новосибирска: На участке трассы «Иртыш» в Новосибирске построят многоуровневую развязку

На участке трассы «Иртыш» в Новосибирске построят многоуровневую развязку

20 Ноября 2019 г.
Пропускная способность магистрали увеличится в полтора-два раза
Новости Новосибирска: Завершено благоустройство второй очереди набережной в Горно-Алтайске

Завершено благоустройство второй очереди набережной в Горно-Алтайске

18 Ноября 2019 г.
Работы шли на участке от спортзала «Баатыр» до моста в микрорайоне «Мебельная»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19