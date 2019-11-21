Бюджет Новосибирской области принят в первом чтении

Депутаты Законодательного собрания в первом чтении приняли бюджет Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. Главный финансовый документ предусматривает увеличение собственных доходов региона на 8,5%, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой пресс-службу парламента.

Дефицит бюджета сохранится на уровне 4,6 млрд рублей. Минфин прогнозирует доход областной казны в 172,86 млрд рублей, при этом собственные доходы составят 140 млрд рублей. Расходы превысят 177 млрд рублей.

«Темпы прироста собственных доходов 8,5%, 9%, 10% - это я называю параметры трехлетки - они достойные. И то, что впервые консолидированный бюджет перешагнет 200 млрд рублей, - это тоже очень даже неплохо. Но, конечно, требуется больше, потому что есть и накопившиеся проблемы. Есть проблема водоснабжения и особенно водоотведения», - отметил по итогам сессии губернатор Андрей Травников.

Глава региона добавил, что в числе приоритетных задач – решение проблемы очистки сточных вод в регионе.