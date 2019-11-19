Общественный совет по строительству одобрил концепцию новосибирского «Наукополиса»

Общественный совет при новосибирском министерстве строительства одобрил концепцию развития зоны опережающего развития «Наукополис». Она была разработана ООО «Концепт-Проект», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В частности, согласно концепции, на территории между Академгородком, наукоградом Кольцово поселком Краснообск предлагается развивать научную субагломерацию с проектным названием «Умная Долина».

«На ее территории актуальными подходами к организации городской среды станут, в том числе развитие общественных пространств защищенных от зимнего холода и летней жары (застекленные галереи вдоль первого этажа застройки и т. п.), развитие разнообразных рекреационных пространств – как зон активности, так и зон уединения и тишины и другие», - отмечает сайт правительства региона.

Концепция предлагает создание района научно-инновационной деятельности СмартСити-Новосибирск, рекреационно-жилого района с новыми поселками высококомфортного малоэтажного жилья, а также масштабные дорожные работы. В их числе, завершение реконструкции Бердского шоссе, достройка Восточного и строительство участка Южного обходов. Новосибирска.

Суммарные затраты на развитие научно-инновационной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры «Наукополиса» до 2035 года оценены в 430 млрд руб.