В Сибири пенсионерам трудно найти работу

Новосибирская область оказалась лучшим сибирским регионом по привлекательности рынка труда для пенсионеров. Но в российском рейтинге она оказалась только 32-й, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Исследования рынков труда для пенсионеров провело «РИА Рейтинг» по заказу «РИА Новости». При этом использовались данные Росстата, касающиеся занятости, условий и оплаты труда.

«В качестве индикаторов использованы девять показателей: уровень занятости пенсионеров, безработица среди людей пенсионного возраста, среднее время поиска работы, доля пенсионеров в общей численности населения, соотношение средних зарплат и зарплат работников пенсионного возраста, уровень зарплат работающих пенсионеров относительно стоимости продуктовой корзины, благоприятность климата, индекс развития рынка труда и средний возраст дожития», - говорится в сопроводительной записке к итогам исследования.

При том, что все индикаторы оценивались в диапазоне от 1 до 100, Новосибирская область набрала 49,1 балла. Для сравнения, у лидера рейтинга Москвы – 79,9. В тройке лучших сибирских регионов также Алтайский край и Иркутская область. Они делят 50-51-е места с результатом 40,5 баллов.

Замыкает рейтинг Республика Тува. В последней десятке перечня также находятся республики Алтай и Хакасия.

Фото: pixabay.com