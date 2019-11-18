Новосибирский «мусорный» регоператор внедрит систему контроля

ООО «Экология-Новосибирск» намерено с 1 января 2020 года использовать новую систему технико-аналитического контроля за обращением твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Компания, входящая в группу ВИС, является региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области.

Система получила название «ТКО Сервис». Программное обеспечение было разработано ООО СТАК. Специальное оборудование устанавливается на мусоровозах. Его презентация прошла в Новосибирске в конце минувшей недели.

«Схема «Регоператор-Подрядчики» позволит получать ежесуточные отчеты о выполненной работе. Все данные с ГЛОНАСС-терминалов, мобильных устройств и площадок ТКО будут передаваться в режиме реального времени на веб-портал «ТКО Сервис». По окончании рабочей смены формируется итоговый отчет выполненных (собранных на площадках накопления и размещенных на полигонах) объемов», - пояснили в группе ВИС.

Система призвана устранить разночтения по объемам и качеству работы между регоператором и подрядчиками, занимающимися транспортировкой отходов. Как сообщали Sibnovosti.ru, «Экология-Новосибирск» заключила контракты с 12 перевозчиками. Кроме того, в числе партнеров компании 21 площадка для размещения ТКО и два пункта их переработки. В середине лета подрядчики заявили, что регоператор задолжал им в общей сложности около 700 млн руб. В свою очередь, руководство компании приводило факты, свидетельствовавшие о том, что некоторые перевозчики завышали объемы вывезенного ими мусора.

«По результатам совещания принято решение о включении всех операторов по транспортированию ТКО в процесс внедрения новой системы, составлен график обучения представителей перевозчиков и тестирования оборудования в районах Новосибирской области», - говорится в сообщении на сайте «Экологии-Новосибирск».

Фото: сайт группы ВИС