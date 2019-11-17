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Итальянцы закупили новосибирские прицелы

Главная Экономика
Новосибирск
15:04 17 Ноября 2019
оружие, поставки, завод
Автор: Sibnovosti.ru
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Семь моделей российских гражданских прицелов экспортированы в Италию. Они изготовлены на «Новосибирском приборостроительном заводе» (НПЗ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

НПЗ входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». В поставку вошли модели переменной и постоянной кратности с различным типом крепления.

«Для установки на популярное российское оружие «Сайга», «Вепрь» и «Тигр» были выбраны прицелы ПО6х36, ПО3-9х24, ПО4х24 и их модификации из серии «Военная классика». Корпуса прицелов изготовлены из авиационного алюминия… Кроме уже хорошо известных на европейском рынке прицелов, были поставлены и новинки – прицелы ПО1х20А, ПО4-12х36П, ПО1/4 и ПО1,5/6 с креплением, в том числе на планку Пикатинни», - уточнили в «Ростехе».

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года было объявлено о том, что НПЗ и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого выпустят в Новосибирске опытный образец ультразвукового комплекса для неинвазивной терапии (HIFU).

Фото: сайт холдинга «Швабе»

 

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