Итальянцы закупили новосибирские прицелы

Семь моделей российских гражданских прицелов экспортированы в Италию. Они изготовлены на «Новосибирском приборостроительном заводе» (НПЗ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

НПЗ входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». В поставку вошли модели переменной и постоянной кратности с различным типом крепления.

«Для установки на популярное российское оружие «Сайга», «Вепрь» и «Тигр» были выбраны прицелы ПО6х36, ПО3-9х24, ПО4х24 и их модификации из серии «Военная классика». Корпуса прицелов изготовлены из авиационного алюминия… Кроме уже хорошо известных на европейском рынке прицелов, были поставлены и новинки – прицелы ПО1х20А, ПО4-12х36П, ПО1/4 и ПО1,5/6 с креплением, в том числе на планку Пикатинни», - уточнили в «Ростехе».

Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года было объявлено о том, что НПЗ и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого выпустят в Новосибирске опытный образец ультразвукового комплекса для неинвазивной терапии (HIFU).

Фото: сайт холдинга «Швабе»