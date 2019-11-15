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Доходы Новосибирска в 2020 году должны превысить 50 млрд рублей

Главная Экономика
Новосибирск
15:37 15 Ноября 2019
бюджет, мэр, горсовет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэрия Новосибирска подготовила проект городского бюджета на 2020 год. Он сформирован с дефицитом в 1,2 млрд руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил сегодня горсовету. Согласно документу, доходы муниципалитета должны в будущем году составить 49,15 млрд руб., расходы – 50,35 млрд руб.

«В 2020 году собственные доходы Новосибирска вырастут на 1,5 млрд руб., а общие расходы бюджета превысят 50 млрд. Доходная часть бюджета увеличилась за счет роста экономики, а также принятия на областном уровне решения о выделении дополнительной доли при распределении налогов в пользу бюджета Новосибирска», - сообщил депутатам городского парламента Анатолий Локоть.

По словам главы города, изменение порядка зачисления по уровням бюджетов доходов от штрафов с 2020 года и отмена единого налога на вмененный доход с 2021 года привели к выпадающим доходам бюджета города. За два предстоящих года их объем в мэрии оценили в 1,6 млрд руб.

«Мы начали обсуждение с правительством Новосибирской области путей замещения выпадающих доходов, нам нужно совместно выработать механизмы компенсации. Работа ведется, решения серьезные, они определят экономику города на ближайшие несколько лет», - добавил мэр.

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