Доходы Новосибирска в 2020 году должны превысить 50 млрд рублей

Мэрия Новосибирска подготовила проект городского бюджета на 2020 год. Он сформирован с дефицитом в 1,2 млрд руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил сегодня горсовету. Согласно документу, доходы муниципалитета должны в будущем году составить 49,15 млрд руб., расходы – 50,35 млрд руб.

«В 2020 году собственные доходы Новосибирска вырастут на 1,5 млрд руб., а общие расходы бюджета превысят 50 млрд. Доходная часть бюджета увеличилась за счет роста экономики, а также принятия на областном уровне решения о выделении дополнительной доли при распределении налогов в пользу бюджета Новосибирска», - сообщил депутатам городского парламента Анатолий Локоть.

По словам главы города, изменение порядка зачисления по уровням бюджетов доходов от штрафов с 2020 года и отмена единого налога на вмененный доход с 2021 года привели к выпадающим доходам бюджета города. За два предстоящих года их объем в мэрии оценили в 1,6 млрд руб.