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ТЭЦ Новосибирского филиала СГК отремонтировали на 2 млрд рублей

Главная Экономика
Новосибирск
19:35 14 Ноября 2019
тепло, капремонт, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сибирская генерирующая компания (СГК) потратила на ремонты генерирующих мощностей своего Новосибирского филиала 2,05 млрд руб. Проведенные работы позволили новосибирским и барабинской ТЭЦ в штатном режиме войти в новый отопительный сезон.

«Мы выполнили в полном объеме все текущие и капитальные ремонты. Станции у нас полностью готовы к зиме. Отопительный сезон начался, тепловые сети на циркуляции. Потребители обеспечены горячим водоснабжением, теплом и электроэнергией… У нас созданы на период ОЗП аварийные бригады, в наличии есть ремонтный персонал, который любые внештатные ситуации может подхватить, поэтому жителям Новосибирска опасаться не стоит», - подвел итог этому производственному периоду заместитель технического директора по Новосибирскому филиалу СГК – главный инженер Юрий Кротов.

ТЭЦ Новосибирского филиала СГК отремонтировали на 2 млрд рублей

В этом году на новосибирских теплоэлектростанциях СГК первоначально планировала провести капремонт 13 основных агрегатов. В их числе пять котлоагрегатов суммарной паропроизводительностью 1,9 тыс. т/ч, четыре турбоагрегата установленной мощностью 334 МВт, три турбогенератора мощностью 346 МВт, водогрейный котел производительностью 180 Гкал/ч. Но по итогам контроля состояния оборудования было принято решение расширить этот перечень до 16 объектов, добавив к нему два турбоагрегата и один турбогенератор. Наиболее масштабных затрат – 103,5 млн руб. – потребовало техническое перевооружение водогрейного котла №2 на ТЭЦ-5.

«В расширенном текущем ремонте был котел №12. На нем мы заменили порядка 180 т поверхностей нагрева. Это нам позволило значительно повысить КПД этого котла. Один этот котел позволит нам сэкономить 1,2 тыс. т топлива», - рассказал, в свою очередь, о проведенных на ТЭЦ-4 работах главный инженер этой станции Игорь Трушин.

Как отметил Юрий Кротов, примерно 10% от общего объема потраченных средств пошло на решение экологических задач. Одним из направлений в дальнейшей работе в этой сфере он назвал перевод золошлаковых отходов в золошлаковые материалы.

«Золошлаковые отходы по сути своей не являются отходами. Это нормальный материал, что подтверждают многие европейские и азиатские страны. Например, в Китае золоотвалов на новых станциях практически нет. Все материалы используются в строительстве, рекультивации, отсыпке каких-то откосов и оврагов…», - пояснил главный инженер Новосибирского филиала.

ТЭЦ Новосибирского филиала СГК отремонтировали на 2 млрд рублей

Уже получено необходимое для этого Ростехнадзора по золоотвалу ТЭЦ-5. Это означает, что эту продукцию можно отгружать потенциальным потребителям.

В компании пытаются избавиться и от использования топочного мазута. Он предназначен, в частности, для разогрева котлов станций. Решением этой проблемы могут быть использование специальных форсунок или переход на безмазутный розжиг.

По данным Новосибирского филиала СГК, за прошедшие 10 месяцев 2019 года его тепловые электростанции выработали 8,516 млрд кВт/ч электроэнергии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 0,5%. Отпуск же тепла был снижен на 1,6% до 9,038 млн Гкал. В компании это объяснили более теплой погодой, которая сдвинула сроки начала отопительного сезона.

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