Инвестпрограмму РЖД обсудили по дороге из Новосибирска в Барнаул

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное финансовому плану и инвестиционной программе ОАО РЖД на 2020-2022 годы. Оно прошло в поезде, следовавшем из Новосибирска в Барнаул, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Планируемый объем инвестпрограммы РЖД на три года составляет 2,5 трлн руб. На будущий год из этой суммы придется более 820 млрд руб. По словам главы правительства, значительная часть средств пойдет на модернизацию Восточного полигона железных дорог, включая БАМ и Транссиб.

«Компания запланировала опережающую закупку современных электровозов и новых грузовых тепловозов для вождения тяжеловесных поездов весом 7,1 тыс. т на Восточном полигоне. Это необходимое условие для удовлетворения спроса и опережающих заявок на вывоз грузов в этом направлении. Закупка таких электровозов и тепловозов позволит дополнительно перевезти по Восточному полигону 18 млн т в год», - сообщил на совещании министр транспорта РФ Евгений Дитрих (цитата по сайту правительства РФ).

Он также отметил, что необходимо завершить формирование программы развития угольной промышленности России до 2035 года, чтобы увязать интересы угольщиков с планами модернизации БАМа и Транссиба.

«В этом году мы выполним объем перевозок по БАМ-1 по тем запланированным объемам, которые должны перевезти. Вместе с тем проблема в том, что проект был комплексный и включал не только железнодорожное развитие, но и в том числе развитие угольных месторождений на Восточном полигоне. Мы свои задачи выполнили, а угольщики на Восточном полигоне не настолько развили свои месторождения», - пояснил гендиректор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров.

Фото: сайт правительства РФ