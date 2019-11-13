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Представлен очередной Обзор нефтесервисного рынка России

Главная Экономика
Новосибирск
08:56 13 Ноября 2019
нефть, сервис, газ, исследования
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Центр стратегических разработок и компания Deloitte представили очередной Обзор нефтесервисного рынка России.

«Мы рады представить отчет о состоянии одной из важнейших отраслей экономики России – нефтесервисной. Энергетическая безопасность нашей страны напрямую зависит от технико-технологического развития отрасли, а также от инвестиций в данную сферу.

Исследование выходит два раза в год: в первой половине года мы рассказываем, в основном, об операционных результатах (выраженных в физических единицах), а во второй половине года показываем финансовые результаты рынка», - рассказал заместитель руководителя центра социально-экономических исследований ЦСР Дмитрий Касаткин.

Отчет представляет ценность не только для профильных министерств и ведомств, но также для различных структур, представляющих нефтегазовый сектор — с точки зрения оценки ситуации в отрасли в целом и выделения проблемных сегментов. Кроме того, документ может быть интересен компаниям из смежных отраслей, для которых показатели нефтесервиса определяют объем заказов – металлургии (прежде всего производителей труб), производителей оборудования, поставщиков ИТ-решений и др.».

Фото yandex.ru

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