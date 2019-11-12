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Сибирь наторговала на $34,89 млрд за девять месяцев

Главная Экономика
Новосибирск
13:32 12 Ноября 2019
торговля, округ, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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Внешнеторговый товарооборот регионов Сибирского федерального округа (СФО) за первые три квартала 2019 года составил $34,89 млрд. Статистические данные представило Сибирское таможенное управление (СТУ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Большая часть этой суммы приходится на экспорт – $28,37 млрд. Вклад импорта в оборот - $6,52 млрд.

В топ-3 крупнейших покупателей сибирских товаров вошли Китай ($5,03 млрд), Нидерланды ($3,41 млрд) и Япония ($2,06 млрд), которая лишь немного обошла Южную Корею. Что касается импорта, то здесь первую тройку внешнеторговых партнеров СФО составили Китай ($1,59 млрд), США ($826,7 млн) и Украина ($639,5 млн).

В прошлом году СТУ сообщало о том, что за девять месяцев 2018 года внешнеторговый оборот СФО достиг $36,2 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 27,9%. Тогда в сибирском экспорте третьей была Южная Корея, а Япония лишь пятой, уступая еще и Тайваню.

Фото: pixabay.com

 

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