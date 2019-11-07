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Alibaba открывает прямые авиарейсы в Новосибирск

Главная Экономика
Новосибирск
14:41 7 Ноября 2019
авиарейсы, китай, почта
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирск стал одним из трех российских городов, в которые китайская компания Alibaba запустила регулярные прямые грузовые рейсы. Проект реализуется с участием «Почты России», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О начале прямых рейсов из Китая в Москву, Екатеринбург и Новосибирск ТАСС сообщили в пресс-службе AliExpress в России.

«Наша задача - сократить сроки доставки заказов из Китая в Россию до 10 дней, включая заказы из удаленных и малых городов», - сказал гендиректор AliExpress в России Дмитрий Сергеев.

На эти три города приходится до 70% всех посылок AliExpress в России. Рейсы будут выполняться компанией «Авиастар-ТУ» и двумя самолетами «Почты России». Рейсы во все города будут выполняться один раз в день, а накануне Всемирного дня шопинга 11 ноября их число увеличится до двух.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая в сфере электронной торговли.

Напомним, место международного почтового обмена «Почты России» было открыто в новосибирском аэропорту Толмачёво в ноябре 2013 года. В октябре 2016 года управление Федеральной почтовой связи Новосибирской области – филиал ФГУП «Почта России» сообщило о намерении увеличить число обработанных здесь международных почтовых отправлений более чем в четыре раза – с 40 тыс. до 180 тыс. в сутки.

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