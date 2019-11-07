Новосибирская область размещает облигации

Новосибирская область в ноябре начнет размещение облигаций. Соответствующий приказ издало министерство финансов и налоговой политики региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Общее количество облигаций составляет 5 млн штук. Объем эмиссии по номинальной стоимости – 5 млрд руб. Датой начала размещения эмиссии ценных бумаг на Московской бирже указано 15 ноября. Генагентом по размещению является АО «ВТБ Капитал».

«Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки купонного дохода на первый купонный период (ставка первого купона). Ставки второго – двадцатого купонов являются фиксированными и устанавливаются на каждый купонный период…», - говорится в решении об эмиссии выпуска.

По данным новосибирского минфина, государственный долг региона на 1 октября 2019 года составлял 40,1 млрд руб.

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