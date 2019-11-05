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Застройщики Сибири превысили прошлогодние объемы

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Новосибирск
15:31 5 Ноября 2019
строительство, жилье, статистика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сибирские строители опередили прошлогодний график сдачи в эксплуатацию жилья, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Итоги жилищного строительства в регионах Сибирского федерального округа (СФО) подвели в Новосибирскстате.

По данным ведомства, в январе-сентябре 2019 года здесь было введено 3,8 млн кв. м общей площади жилых помещений. Это на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Превышение над прошлогодним результатом достигнуто в шести регионах СФО из 10. В том числе, на 30% в Омской области, на 16,6% - в Кемеровской и на 7,8% - в Новосибирской. Из крупных, промышленно развитых регионов спад зафиксирован в Томской области (на 26%) и в Алтайском крае (на 16,2%).

Между тем, по итогам первого полугодия 2019 года строители СФО отставали от графика 2018-го на 6%.

  

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