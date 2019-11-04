Проект по производству мяса индейки под Новосибирском пришлось остановить

Строительство под Новосибирском комплекса по производству мяса индейки заморожено. Это один из крупнейших запланированных в Новосибирской области к реализации инвестпроектов стоимостью более 3 млрд руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Проект остановлен в связи с тем, что мы не договорились с финансирующим банком, в данном случае это Россельхозбанк, те условия, которые мы на старте год назад обсудили, которые были нам предложены, на выходе, когда мы получили решение кредитного комитета, - земля и небо, и мы отказались от этого решения», - сказал ТАСС бизнесмен Александр Манцуров.

Предприниматель является совладельцем торгового холдинга «Сибирский гигант», которому принадлежит инициатор проекта - компания «Инд-Сибирь». Как писали Sibnovosti.ru, копания получила участок у райцентра Колывань площадью 18,2 га, в 2019-м - еще 10,1 га. Предполагается, что комплекс сможет выпускать до 15 тыс. т мяса в год.

Напомним, проект вызвал протесты со стороны местных жителей, которые потребовали перенести производство на другую территорию, а земельный участок предоставить льготникам под индивидуальное жилищное строительство.

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