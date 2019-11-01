Компания ОТИС представила в Новосибирске лифты новой линейки дизайна Ambiance. О том, почему компания считает важным уделять внимание дизайну своей продукции и перспективах «лифтов будущего», рассказал вице-президент и гендиректор ОТИС в Восточной Европе и Центральной Азии Надер Антар.

Лифт – очень функциональный механизм. Его задача заключается в том, чтобы как можно быстрее переместить человека с одного этажа на другой. Зачем вообще ОТИС занимается дизайном лифтов?

Конечно, все мы прекрасно знаем, что первоначально лифты использовались просто как коробки для вертикальной перевозки в здании. Но с тех пор положение вещей сильно изменилось. Прежде всего потому, что изменились требования потребителей.

Кроме того, давайте, посмотрим, что произошло с концепцией здания как такового. Она тоже очень сильно изменилась. Сейчас они строятся с использование принципов smart – это «умные» здания. В «умном» здании необходимо ставить «умный» лифт, который станет его главной аортой.

В связи с этим вырастают требования к интерьеру. Сегодня люди предъявляют к лифтам повышенные требования. Они считают, что лифт должен быть неотъемлемой, органической частью всего здания.

Наверное, всё это стало причиной того, почему мы начали разрабатывать новую линейку интерьеров. И конкретно эту линию под названием Ambiance

Что отличает линию дизайна Ambiance от всего того, что мы видели в лифтах раньше?

Это очень серьезные изменения. Прежде всего, с точки зрения концепции дизайна. Здесь мы стараемся соответствовать требованиям XXI века, фокусируем внимание на таких природных материалах, как камень, кожа, дерево. Мы разработали дизайн в партнерстве со студией с Studio F.A.Porsche. Результат получился потрясающий. Если раньше клиенты выбирали из 12 вариантов, то сегодня мы можем предложить им больше 160. Мы разработали специальные маркетинговые брошюры, которые показывают преимущества нового дизайна.

В Новосибирске мы провели мероприятие, гости которого смогли не просто ознакомиться с лифтом нового дизайна, но и «почувствовать» его. Для этого мы произвели реальный образец кабины, который и представили будущим пользователям.

Когда и где будут выпускаться лифты Ambiance в России? Что позволило вам сделать вывод о том, что эта продукция будет пользоваться спросом?

Мы уже начали производство линии Ambiance в середине сентября на нашем флагманском заводе в Санкт-Петербурге. Более того, первые лифты уже поставлены заказчику в Москве.

Здесь я считаю необходимым сказать несколько слов о нашем заводе в Санкт-Петербурге, потому что это производство действительно мирового уровня. С момента начала работы здесь было выпущено 65 тыс. лифтов. За последние семь лет нам удалось увеличить производство в три раза. Сейчас в год мы можем производить до 10 тыс. лифтов. У нас работает более 350 человек на самых передовых технологиях.

Почему мы уверены, что линия Ambiance будет хорошо воспринята? Потому что мы знаем этот рынок достаточно хорошо. Мы в России работаем очень давно, с 1893 года. С тех пор нам удалось расширить число представительств по всей России до 50, чтобы быть ближе к клиентам. Мы понимаем их требования и видим их интерес к новой линии лифтов.

Мы очень гордимся нашим производством в Санкт-Петербурге и с гордостью ставим знак «произведено в России» на своей продукции.

Как вы оцениваете перспективы продажи лифтов нового дизайна в России и, в частности, в Сибири? Есть ли какие-то особенности у сибирского рынка?

У нас благоприятные прогнозы на предстоящие продажи. Сейчас мы не можем назвать конкретные цифры, но ожидания очень высокие. В Сибири в том числе. Стоит вспомнить, что первое представительство ОТИС в Сибири было открыто в Новосибирске в 1992 году. С того момента нам удалось поставить на сибирский рынок более 5 тыс. лифтов. Больше тысячи из них находятся в Новосибирске. Здесь работает наше главное представительство в Сибирском регионе. Еще два расположены в Красноярске и Омске. Мы остаемся привержены этому рынку и собираемся расти здесь дальше.

Кстати, присутствие на этом рынке не ограничивается тем, что мы просто поставляем лифты. Мы также занимаемся их установкой и обслуживанием.

Если проект Ambiance окажется успешным, то какими могут быть дальнейшие шаги компании в дизайне и «начинке» лифтов? Каким вы представляете себе «лифт будущего», например, для многоэтажных жилых домов?

Лифт – это очень динамичная система. Здесь постоянно происходят какие-то изменения. В линейке Ambiance мы уже перешли первую стадию, где начали работать с дизайном Natural, из природных материалов. В следующем году будет запущено производство коллекции Modern.

И с технологической точки зрения мы многое можем предложить. Я напомню о концепции «умного» лифта, которую упомянул в начале разговора. Ее можно реализовать только если внедрять цифровые технологии. Цифровые технологии позволят устанавливать датчики, которые будут считывать информацию в текущем режиме. Я имею в виду информацию о состоянии кабины с технической точки зрения. Датчики будут работать с интернетом вещей и передавать полученные данные в «облако».

В результате у нас появится большой объем данных, который мы сможем использовать для последующей работы. Прежде всего, это касается превентивного обслуживания. Если мы будем в настоящем времени отслеживать состояние лифта, то наши механики и инженеры смогут предупреждать появление каких-то проблем. Это позволит им отвечать на возникшие сложности очень быстро, что означает сокращение времени простоя оборудования и усиление безопасности наших клиентов.

Наконец, еще один момент – интеграция в экосистему здания. Я говорю о камерах наблюдения, службе предупреждения пожаров и т. д. Могу сказать, что здесь открываются просто неограниченные возможности. Именно поэтому будущее выглядит очень интересным.

Фото предоставлено компанией ОТИС