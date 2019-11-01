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Инвалидную коляску новосибирских разработчиков приобрели в Китае

Главная Экономика
Новосибирск
14:58 1 Ноября 2019
инвалиды, разработка, китай
Автор: Sibnovosti.ru
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На экспорт в Китай отгружена первая коляска-вездеход Caterwil GTS5. Это разработка выпускника Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) Ивана Невзорова, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы вуза, поставка клиенту в Шанхае осуществлена по дистрибьюторскому договору с пекинской компанией Beijing free travel technology company. Инвалидное кресло-коляска с электроприводом Caterwil имеет колесную и гусеничную платформы. Для передвижения по ровной поверхности используется колесная платформа, а для преодоления лестниц, бордюров и других препятствий – гусеничная. Стоимость коляски при экспортной поставке составляет около 1 млн руб.

«В Китае с доступной средой еще хуже, чем у нас. Самое распространенное - отсутствие скатов при пересечении тротуара с проезжей частью. Ну и наше «любимое»: дерево или столб напротив пандуса или, например, нереально крутой пандус», - приводит сайт НГТУ НЭТИ комментарий Ивана Невзорова.

В сентябре 2018 года инвалидная коляска-вездеход новосибирских инженеров победила на международных гонках на инвалидных колясках в Дюссельдорфе и стала лауреатом премии «Надежда на технологии» в номинации «Лучший экспортный проект в сфере реабилитационной индустрии».

Фото: сайт Новосибирского государственного технического университета НЭТИ

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