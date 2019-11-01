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Набережная в Новосибирске протянется еще на полкилометра

Главная Экономика
Новосибирск
14:39 1 Ноября 2019
река, благоустройство, работы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирске благоустроят еще 0,5 км Михайловской набережной Оби. На этот раз в рамках государственно-частного партнерства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На набережной появятся парящий мост, лабиринт из зеленых насаждений и декоративный маяк. Работы должны быть завершены к осени 2021 года. Частным партнером муниципальных властей в реализации проекта выступит ГК «Сибмонтажспецстрой».

Речь идет о двух участках набережной. Один из них протяженностью 400 м, второй – немногим более 100 м.

«Мы с нашей компанией благоустраиваем еще одну часть набережной. Это то, что касается взятого в аренду у мэрии участка длиной 107 м за гостиницей River Park  ... Реконструкцию этого участка набережной планируем реализовать в конце 2020 года. Общий объем инвестиций - порядка 100 млн руб. в оба участка», - рассказал сегодня на пресс-конференции руководитель «Сибмонтажспецстроя» Анатолий Павлов.

Как сообщали Sibnovosti.ru, ранее реконструкция Михайловской набережной велась в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В благоустройство объекта в 2017-2018 годы было вложено 300 млн руб.

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