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В Новосибирске завершился ремонт дорог по проекту БКАД-2019

Главная Экономика
Новосибирск
18:02 31 Октября 2019
дороги, капремонт, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске завершились работы по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), запланированные на 2019 год. Всего было отремонтировано 20 км городских магистралей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня был принят последний объект – третий этап капремонта Красного проспекта. Как писали Sibnovosti.ru, статус генподрядчика в мае по итогам аукциона получило ОАО «Новосибирскавтодор». На участке основной магистрали города от ул. Максима Горького до ул. Колыванской протяженностью 1,08 км было полностью обновлено дорожное покрытие, установлены приборы фото- и видеофиксации, заменены четыре остановочных павильона и др.

В целом, работы по проекту БКАД обошлись в 2019 году в 1,015 млрд руб. Из этой суммы на федеральный бюджет пришлось 480 млн руб., на бюджет Новосибирской области – 320 млн руб., Новосибирска – 215,27 млн руб.

По данным пресс-центра мэрии, в ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчиков для работы в следующем году.

«В следующем году в перечне дорог – ул. Владимировская, продолжение ремонта Бердского шоссе на двух участках, ул. Большевистская», - процитировал пресс-центр начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Романа Дронова.

Фото: сайт ОАО «Новосибирскавтодор»

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