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СК «Градопроект» начнет строительство новой станции новосибирского метро

Главная Экономика
Новосибирск
17:29 29 Октября 2019
метро, строительство, аукцион
Автор: Sibnovosti.ru
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Строительством первой очереди станции «Спортивная» новосибирского метрополитена займется ООО СК «Градопроект». Станция должна быть построена к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года (МЧМ-2023), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Об итогах конкурса рассказали в пресс-центре мэрии. По его данным, на торги с максимальной ценой 376 млн руб. было подано две заявки.

«Во время проведения аукциона ни один из участников не сделал предложение по цене, в связи с чем аукцион был признан несостоявшимся. В этом случае побеждает тот участник аукциона, который первым подал заявку», - пояснил в пресс-центре.

Работы должны быть выполнены до 20 декабря 2019 года. Как писали Sibnovosti.ru, станция строится для того, чтобы обеспечить доступность будущего ледового дворца спорта, где пройдут матчи МЧМ-2023. Ранее предполагалось, что работы начнутся в сентябре 2019 года.

На сайте СК «Градопроект» говорится, что компания работает на строительном рынке Сибири с 2002 года. В числе построенных ею объектов указаны производственный цех по изоляции труб большого диаметра завода «Луч», шоколадная фабрика «Новосибирская», производственное трехпролетное здание НПО «Элсиб».

В середине октября этого года первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, выступая в Госдуме РФ, заявил, что метрополитен на сегодняшний день операционно не убыточен только в Москве. Поэтому минтранс РФ считает более целесообразным развивать в регионах России наземный транспорт.

Фото: сайт МУП «Новосибирский метрополитен»

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