С реконструкцией участка трассы из Новосибирска в Павлодар управятся за три года

В Новосибирской области будет реконструирована автомобильная трасса, ведущая в казахстанский Павлодар. Регион заключит соответствующие государственные контракты, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет об участке протяженностью 4,5 км от Новосибирска до села Ярково. Это участок трассы Новосибирск – Кочки – Павлодар. О предстоящем заключении госконтрактов на строительство, строительный контроль и авторский надзор говорится в распоряжении губернатора Андрея Травникова от 28 октября 2019 года.

Согласно документу, на обеспечение всех этих работ предполагается выделить из бюджета в 2020-2022 годы 774,4 млн руб. Большая часть этой суммы – 521,4 млн руб. – придется на 2022 год.

«Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области… при подготовке предложений по формированию проекта закона Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период предусматривать ассигнования на оплату долгосрочных государственных контрактов», - говорится, в частности, в распоряжении.

Фото: сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области