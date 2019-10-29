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С реконструкцией участка трассы из Новосибирска в Павлодар управятся за три года

Главная Экономика
Новосибирск
15:20 29 Октября 2019
реконструкция, дорога, контракт
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области будет реконструирована автомобильная трасса, ведущая в казахстанский Павлодар. Регион заключит соответствующие государственные контракты, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Речь идет об участке протяженностью 4,5 км от Новосибирска до села Ярково. Это участок трассы Новосибирск – Кочки – Павлодар. О предстоящем заключении госконтрактов на строительство, строительный контроль и авторский надзор говорится в распоряжении губернатора Андрея Травникова от 28 октября 2019 года.

Согласно документу, на обеспечение всех этих работ предполагается выделить из бюджета в 2020-2022 годы 774,4 млн руб. Большая часть этой суммы – 521,4 млн руб. – придется на 2022 год.

«Министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области… при подготовке предложений по формированию проекта закона Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на очередной финансовый год и плановый период предусматривать ассигнования на оплату долгосрочных государственных контрактов», - говорится, в частности, в распоряжении.

Фото: сайт министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

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