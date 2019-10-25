25 октября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

На ремонт новосибирских дорог в 2020 году выделят более 1 млрд рублей

Главная Экономика
Новосибирск
08:51 25 Октября 2019
экономика, общество, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Новосибирске будет отремонтировано в общей сложности 18 км автомагистралей. На эти цели выделят более 1 млрд рублей.

Львиную долю средств направят на завершение ремонта на Гусинобродском шоссе, улицах Кедровой и второй Станционной. Кроме того, планируют устранить четыре участка концентрации ДТП.

«Перекресток проспекта строителей и Бердского шоссе. Мы там соединяемся дорогами — и этот перекресток, помимо того что ликвидируем место концентрации ДТП, мы его комплексно, капитально ремонтируем — там и уширения будут, и светофорные объекты, и знаки новые, фото-, видеофиксация, и он будет в одном уровне, но капитально отремонтированный», — цитирует начальника управления дорожного строительства Новосибирска Юрия Демина сайт «Новосибирские новости».

Добавим, что в рамках нацпрограммы в 2020 году в Новосибирске отремонтируют восемь участков дорог.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Новосибирские власти выделят почти 400 млн рублей на строительство станции метро «Спортивная»

Новосибирские власти выделят почти 400 млн рублей на строительство станции метро «Спортивная»

15 Октября 2019 г.
Объявлен аукцион
Новости Новосибирска: «Сибирский цемент» подводит итоги работы за девять месяцев 2019 года

«Сибирский цемент» подводит итоги работы за девять месяцев 2019 года

15 Октября 2019 г.
В январе-сентябре на трех заводах компании выпущено почти 2,6 млн тонн цемента
Новости Новосибирска: В Новосибирской области внезапно вырос ввод жилья

В Новосибирской области внезапно вырос ввод жилья

11 Октября 2019 г.
Число новостроек увеличилось на 8,7%
Новости Новосибирска: Выросли поставки новосибирской сельхозпродукции в Китай

Выросли поставки новосибирской сельхозпродукции в Китай

9 Октября 2019 г.
Для экспорта рапсового масла впервые использован флекси-поезд
Новости Новосибирска: Урожай зерновых в Новосибирской области составит 2,5 млн тонн

Урожай зерновых в Новосибирской области составит 2,5 млн тонн

8 Октября 2019 г.
На экспорт регион будет готов отправить 400 тыс. тонн
Новости Новосибирска: Естественный прирост населения России правительство ждет не раньше 2024 года

Естественный прирост населения России правительство ждет не раньше 2024 года

7 Октября 2019 г.
До этого рост населения РФ обеспечит только миграция
Новости компаний
22/10
Два новых тайфуна движутся в сторону Японии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Синхротрон в Новосибирске построят до конца 2023 года

Синхротрон в Новосибирске построят до конца 2023 года

21 Октября 2019 г.
Проект утвержден
Новости Новосибирска: Новосибирская птицефабрика выдавала зарплаты сотрудникам мясом курицы

Новосибирская птицефабрика выдавала зарплаты сотрудникам мясом курицы

23 Октября 2019 г.
Руководство предприятия заплатит штраф за нарушение трудового законодательства
Новости Новосибирска: Хорватские бизнесмены намерены строить мусоросортировочный завод в Новосибирске

Хорватские бизнесмены намерены строить мусоросортировочный завод в Новосибирске

24 Октября 2019 г.
Представители иностранной делегации встретились с руководством города
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19