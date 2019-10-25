На ремонт новосибирских дорог в 2020 году выделят более 1 млрд рублей

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в Новосибирске будет отремонтировано в общей сложности 18 км автомагистралей. На эти цели выделят более 1 млрд рублей.

Львиную долю средств направят на завершение ремонта на Гусинобродском шоссе, улицах Кедровой и второй Станционной. Кроме того, планируют устранить четыре участка концентрации ДТП.

«Перекресток проспекта строителей и Бердского шоссе. Мы там соединяемся дорогами — и этот перекресток, помимо того что ликвидируем место концентрации ДТП, мы его комплексно, капитально ремонтируем — там и уширения будут, и светофорные объекты, и знаки новые, фото-, видеофиксация, и он будет в одном уровне, но капитально отремонтированный», — цитирует начальника управления дорожного строительства Новосибирска Юрия Демина сайт «Новосибирские новости».

Добавим, что в рамках нацпрограммы в 2020 году в Новосибирске отремонтируют восемь участков дорог.