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Новосибирские власти выделят почти 400 млн рублей на строительство станции метро «Спортивная»

Главная Экономика
Новосибирск
16:30 15 Октября 2019
общество, экономика, торги, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Новосибирска объявило повторный аукцион на строительство станции метро «Спортивная» на Ленинской линии. С учетом изменений в объеме работ власти готовы выделить на проект 376 млн рублей. Итоги торгов планируют подвести 21 октября, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В технической документации указано, что метростроители должны ввести станцию в эксплуатацию в первом квартале 2022 года.

В этом году необходимо подготовить строительную площадку и выполнить строительно-монтажные работы на участке.

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