Новосибирские власти выделят почти 400 млн рублей на строительство станции метро «Спортивная»

«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Новосибирска объявило повторный аукцион на строительство станции метро «Спортивная» на Ленинской линии. С учетом изменений в объеме работ власти готовы выделить на проект 376 млн рублей. Итоги торгов планируют подвести 21 октября, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В технической документации указано, что метростроители должны ввести станцию в эксплуатацию в первом квартале 2022 года.

В этом году необходимо подготовить строительную площадку и выполнить строительно-монтажные работы на участке.