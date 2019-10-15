«Сибирский цемент» подводит итоги работы за девять месяцев 2019 года

Холдинг «Сибирский цемент» подводит производственные итоги за девять месяцев 2019 года. В январе-сентябре на трех заводах компании выпущено почти 2,6 млн тонн цемента – на 4% больше, чем за три квартала 2018-го.

На Топкинском заводе в отчетном периоде изготовлено около 1,79 млн тонн цемента, рост к аналогичному показателю прошлого года составил 5%.

«Красноярский цемент» за девять месяцев произвел 488,7 тыс. тонн продукции (-9% к уровню января-сентября 2018-го).

На Тимлюйском цемзаводе выпущено 323,9 тыс. тонн цемента. Объем производства, зафиксированный по итогам девяти месяцев 2018 года, превышен на 21%. Увеличить количество изготовленной продукции удалось за счет новых заказов, поступивших из Амурской области и Хабаровского края.

С падением в 14% отчетный период завершил комбинат «Волна»: за три квартала 2019-го предприятие произвело 5,23 млн квадратных метров хризотилцементных изделий.

Выпустив за девять месяцев 209,1 тыс. кубических метров бетонов и растворов, компания «Сибирский бетон» на 26% улучшила результат января-сентября 2018-го. Добиться этого бетонщики холдинга смогли благодаря оживлению рынка Новосибирска и успешному участию в реализации крупных строительных проектов, в числе которых возведение Президентского кадетского училища в городе Кемерово.

«По нашим оценкам, за три квартала 2019 года строители Сибири, Бурятии и Забайкальского края потребили 4,3 млн тонн цемента – на 4,9% больше по сравнению с аналогичным показателем 2018-го. При этом ситуация в разных регионах заметно отличается. Например, в Омской области спрос на цемент увеличился на 16% к уровню января-сентября прошлого года, в Хакасии – упал на 6%, – подчеркивает первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Геннадий Рассказов. – До конца года положение дел на цементном рынке СФО не изменится, по итогам 2019-го его емкость вырастет на 4-5%».

Фото: АО «ХК «Сибцем»

По материалам АО «ХК «Сибцем»