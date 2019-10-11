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В Новосибирской области внезапно вырос ввод жилья

Главная Экономика
Новосибирск
11:31 11 Октября 2019
экономика, красноярск, общество, жилье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области за девять месяцев 2019 года вырос ввод жилья. Показатель увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Количество новостроек стало больше на 8,7%. Минстрой сообщает, что в регионе введено более 1 млн «квадратов» жилья или почти 14,5 тысяч квартир. 

По словам экспертов в сфере строительства, рост произошел на фоне снижения числа реальных сделок и подорожания новых квартир. Тем не менее, Новосибирская область успешно выполнит плановые показатели в 2019-2020 годах. По итогам девяти месяцев 2019 года, регион сделал план третьего квартала по объему вводимого жилья на 103,3 %.

«В областном центре сдано 562,980 тысяч кв. метров жилья (126,0 %  к аналогичному периоду прошлого года) или 9 452 квартиры», — рассказали в Минстрое.

Отметим, что среди других регионов России по объемам жилищного строительства за январь – август 2019 года Новосибирская область занимает 11 место. 

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