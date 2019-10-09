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Выросли поставки новосибирской сельхозпродукции в Китай

Главная Экономика
Новосибирск
15:55 9 Октября 2019
зерно, экспорт, россельхознадзор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Экспорт продукции растениеводства из Новосибирской области в Китай в этом году заметно вырос. Об этом говорят последние данные регионального управления Россельхознадзора, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

За первые три квартала 2019 года в Новосибирской области были выданы фитосанитарные сертификаты на 41,5 тыс. т зерна и продуктов его переработки, предназначенных на экспорт в Китай. Для сравнения, за аналогичный период 2018 года этот показатель составлял 26,1 тыс. т. В целом с начала 2019 года на экспорт отправили 149,5 тыс. т зерна и продуктов его переработки (в 2018-м – 126,5 тыс. т).

В управлении отметили рост поставок в Китай и других культур. Так, за девять месяцев было отправлено 25,4 тыс. т рапса, 5,4 тыс. т льна и т. д.

По данным правительства Новосибирской области, 8 октября из Новосибирска во Владивосток отправился ускоренный флекси-поезд «Европак», в составе которого 74 контейнера с рапсовым маслом. Это новый для экспортеров региона способ транспортировки продукции.

«Груз предназначен для Китайской Народной Республики. В порту контейнеры перегрузят на морские суда и отправят в китайские порты. В перспективах – прямые железнодорожные доставки контейнеров с наливными грузами в КНР – современная технология транспортировки позволяет обойтись без привычных цистерн, существенно снизить логистические затраты», - отметили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, урожай зерновых в Новосибирской области в этом году составит около 2,5 млн т. Это позволит экспортировать до 400 тыс. т.

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