Урожай зерновых в Новосибирской области составит 2,5 млн тонн

Уборка зерновых в Новосибирской области практически завершена. Обмолочено уже почти 99,5% площадей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Предварительные итоги уборочной кампании подвел сегодня министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. По его данным, сбор зерновых культур уже составил 2,58 млн т при урожайности 18,3 ц/га. После обработки валовой сбор зерновых и зернобобовых составит 2,5 млн т, то есть, на уровне прошлого года.

«Это полностью обеспечит внутреннюю потребность Новосибирской области, сохранив, в том числе, набранные высокие темпы экспорта. Профицит зерна в 2019 г составит порядка 800 тыс. т, в том числе вывоз на экспорт порядка 400 тыс. т», - подсчитали в минсельхозе региона.

Прогноз, который давали в ведомстве в июле, был скромнее.

«В пределах в бункерном весе – 2,4 млн т. Если взять рефакцию (скидка с веса товара на поврежденную или непригодную его часть – Sibnovosti.ru) у нас в пределах от восьми до 10% по районам, это будет составлять где-то … 2,2 млн т», - говорил заместитель министра сельского хозяйства Виктор Апанасенко на семинаре «Актуальные проблемы развития зернового рынка области…».

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