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Естественный прирост населения России правительство ждет не раньше 2024 года

Главная Экономика
Новосибирск
15:29 7 Октября 2019
рост, население, минэкономразвития
Автор: Sibnovosti.ru
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Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года включительно. О прогнозе сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы внесен в Госдуму РФ вместе с проектом федерального бюджета. Документ подготовлен в министерстве экономического развития РФ.  

«Мероприятия по сокращению уровня смертности, прежде всего населения трудоспособного возраста, будут способствовать снижению возрастных коэффициентов смертности, что тем не менее не сможет компенсировать тенденции в рождаемости и приведет к сохранению естественной убыли населения до 2023 года. В 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения», - цитирует прогноз ТАСС.

В последнее время демографическими трендами в России являются старение населения и ухудшение его возрастной структуры. Кроме того, снижается численность женщин в раннем и среднем репродуктивном возрасте (от 20 до 34 лет).

Тем не менее, говорится в прогнозе, численность населения РФ будет расти из-за миграции. Среднегодовая численность населения составит к 2024 году 148,7 млн человек.

Как сообщали Sibnovosti.ru, число жителей Новосибирской области в трудоспособном возрасте в 2018 году уменьшилось на 14,4 тыс. человек, или почти на 1%.

Фото: pixabay.com

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