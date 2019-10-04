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Глава минэкономразвития РФ прогнозирует снижение инфляции

Главная Экономика
Новосибирск
18:32 4 Октября 2019
прогноз, инфляция, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Уровень инфляции в России в первом квартале 2020 года может оказаться ниже 3%. О прогнозе министра экономического развития РФ Максима Орешкина сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О возможном уровне инфляции министр высказался на заседании Валдайского клуба.

«Мы уходим существенно ниже 4% уже в этом году, и ниже 3% в первом квартале 2020 года», - процитировала Максима Орешкина «Российская газета».

Он также сообщил о том, что минэкономразвития РФ готовит стратегию низкоуглеродного развития страны.

«В Европе все завязано на климатическую повестку, а еврозона для нас один из крупнейших рынков для российской продукции. Поэтому, не имея правильной повестки по климатическому треку России, мы будем испытывать очень большие проблемы в будущем на глобальных рынках», - объяснил министр.

Фото: pixabay.com

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