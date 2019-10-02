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Новосибирский санаторий приобретет стратегическое значение

Главная Экономика
Новосибирск
16:39 2 Октября 2019
лечение, приватизация, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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АО «Санаторий «Тогучинский» может быть включен в число стратегических предприятий Новосибирской области, которые не подлежат приватизации. Корректировку перечня таких предприятий утвердит сессия заксобрания региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Очередная сессия заксобрания состоится завтра. В числе вопросов, которые предстоит рассмотреть депутатам, - «О внесении изменений в перечень стратегических акционерных обществ, акции которых не подлежат приватизации». Изменения подготовил департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.  Об изменении статуса санатория просило региональное министерство труда и социального развития.

«Министерство труда и социального развития и акционерное общество «Санаторий «Тогучинский», 100% акций которого находятся в собственности Новосибирской области, регулярно заключают контракты на оказание услуг для государственных нужд (по оздоровлению и отдыху людей с организацией санаторного лечения в санаторно-оздоровительном лагере). Ежегодно более 1 500 детей и подростков получают в акционерном обществе «Санаторий «Тогучинский» качественное санаторное лечение и оздоровление. В основном это несовершеннолетние из социально незащищенных семей…», - говорится в сопроводительной справке имущественного департамента.

В случае принятия заксобранием этого и еще ряда изменений, перечень стратегических предприятий, акции которых не подлежат приватизации, включит 13 акционерных обществ. В их числе, «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», «Технопарк новосибирского Академгородка», «Экспресс-пригород», четыре лесхоза и др.

Фото: сайт АО «Санаторий «Тогучинский»

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