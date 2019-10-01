Ноги бройлера пошли из Новосибирской области в Китай

АО «Новосибирская птицефабрика» отправило в Китай 24,9 т замороженных ног цыпленка-бройлера. Это одна из крупнейших партий новосибирской птицеводческой продукции, экспортированных в КНР в этом году, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Вывоз экспортной продукции с территории Новосибирской области осуществлялся железнодорожным транспортом, далее морским…», - говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

Партия была отправлена под контролем ведомства. По его данным, всего с начала 2019 года в Китай было экспортировано три партии птицеводческой продукции общим весом 74,7 т. «Новосибирская птицефабрика», входящая в агрохолдинг «Сибирский премьер», по собственным данным, является крупнейшей птицефабрикой региона.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в этом году резко выросли поставки новосибирского меда в КНР.