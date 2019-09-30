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Новосибирский «НМИЦ им. Мешалкина» дождался субсидии

Главная Экономика
Новосибирск
17:00 30 Сентября 2019
субсидии, правительство, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
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ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина» («НМИЦ им. Мешалкина») в Новосибирске получит из федерального бюджета субсидию в размере более 7,8 млрд руб. Средства будут направлены на реконструкцию и развитие учреждения, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным правительства Новосибирской области, о выделении субсидии говорится в постановлении правительства РФ № 260 от 26 сентября. Официальное название проекта, рассчитанного на 2019-2023 годы, – «Реконструкция и развитие комплекса (2 очередь), г. Новосибирск» ФГБУ «НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина». Учреждение само выполнит функции заказчика и застройщика. Объем финансирования в 2019 году составит 195,2 млн руб.

«Реализация второй очереди, в частности, включает реконструкцию радиологического корпуса, капитальное строительство нового лечебного корпуса, капитальное строительство детского лечебного корпуса и другие мероприятия», - сообщила пресс-служба правительства региона.

Как писали Sibnovosti.ru, о том, что правительство РФ согласовало выделение средств, в октябре 2018 года тогда директор «Клиники Мешалкина» Александр Караськов сообщил депутатам заксобрания.

«Мы намерены построить центр детской хирургии для осуществления деятельности по направлениям: кардиохирургия, нейрохирургия, онкология, отделение перинатальной помощи, где планируется осуществлять лечение еще нерожденных детей», - говорил он на заседании одного из комитетов.

Напомним, впоследствии Александр Караськов стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). И. о. директора минздрав РФ назначил Александра Чернявского.

«Не дожидаясь решения минэкономразвития России о возможности включения объектов реконструкции в Федеральную адресную инвестиционную программу, сотрудники НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина уже готовят техническое задание и конкурсную документацию для проектирования реконструкции и сразу после принятия правительством РФ положительного решения проведут конкурс на проектирование», - говорилось в сообщении «НМИЦ им. Мешалкина» по итогам совещания с участием новосибирского губернатора Андрея Травникова в июле этого года.

Фото: сайт ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. Мешалкина»

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