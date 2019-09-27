Строительство скоростной магистрали Новосибирск – Барнаул заложено в программе РЖД

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) рассматривает возможность строительства магистрали для скоростных электропоездов между Новосибирском и Барнаулом. О перспективах проекта сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Согласно долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» до 2025 года, утвержденной распоряжением правительства РФ от 19 марта 2019 года №466-р, в сценарных условиях развития на период до 2025 года одним из инвестиционных проектов обозначен проект строительства скоростной магистрали на участке «Новосибирск – Барнаул», - говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги в ответ на запрос ТАСС.

Согласно инвестиционной программе РЖД, по базовому сценарию стоимость проекта составляет 76 млрд руб. По данным информагентства, о необходимости создания такой дороги ранее говорил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Расстояние между Новосибирском и Барнаулом по железной дороге составляет 238 км. Преодолеть это расстояние можно либо на пассажирском поезде, либо на двух электропоездах с пересадкой в Черепаново.

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