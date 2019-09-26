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Новосибирский минстрой выступит учредителем фонда защиты прав дольщиков

Главная Экономика
Новосибирск
11:14 26 Сентября 2019
обманутые дольщики, строительство, фонд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области создается некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Ее учредителем от имени области выступит региональное министерство строительства, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Соответствующее постановление губернатор Андрей Травников подписал 24 сентября. В нем указывается, что фонд создается для урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства. Предполагается, что фонду передадут имущество и обязательства застройщиков для завершения объектов, которые строятся с привлечением средств дольщиков по федеральному закону №214-ФЗ.

Финансирование текущей деятельности фонда, в котором будет трудиться максимум 21 сотрудник, будет осуществляется из областного бюджета.

В настоящее время в Новосибирской области насчитывается примерно 1,9 тыс. обманутых дольщиков, с нарушением сроков передачи дольщикам ведется строительство около 60 многоквартирных домов.

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