25 сентября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Два новосибирских инвестпроекта получили статус масштабных

Главная Экономика
Новосибирск
14:31 25 Сентября 2019
проект, комиссия, производство
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Власти Новосибирской области согласовали выделение земельных участков без проведения торгов двум проектам. Они будет реализованы в поселке Линёво, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Областная комиссия по масштабным инвестпроектам присвоила такой статус проектам компаний ООО «Алькор» и ООО АМИ. Заочное заседание комиссии состоялось 24 сентября, говорится в сообщении на сайте минэкономразвития региона.

Компания «Алькор» намерена построить станцию технического обслуживания тяжелой техники и грузовой магистральной техники на земельном участке площадью 1,5 га. В свою очередь, АМИ планирует организовать производство металлических конструкция. Для этого компании необходимо 3,6 га. В общей сложности оба проекта приведут к созданию около 220 рабочих мест.

Напомним, в рабочем поселке Линёво Искитимского района в марте 2018 года была создана территория опережающего социально-экономического развития.

Фото: сайт АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Китайские инвесторы урезали проект лесопереработки в Новосибирской области

Китайские инвесторы урезали проект лесопереработки в Новосибирской области

24 Сентября 2019 г.
Ранее предполагалось создать здесь тысячи рабочих мест
Новости Новосибирска: «Ситимобил» въехал на новосибирский рынок

«Ситимобил» въехал на новосибирский рынок

24 Сентября 2019 г.
К сервису подключилось 400 водителей
Новости Новосибирска: Прошли аукционы на право кредитования Новосибирской области

Прошли аукционы на право кредитования Новосибирской области

23 Сентября 2019 г.
Победителем признан Банк «ФК Открытие»
Новости Новосибирска: Маслоэкстракционный завод появится в Новосибирской области

Маслоэкстракционный завод появится в Новосибирской области

20 Сентября 2019 г.
Инвестором выступит ООО «Трансхимэкспорт»
Новости Новосибирска: Выставка на будущее

Выставка на будущее

18 Сентября 2019 г.
В новосибирском Экспоцентре начал работу форум «Технопром-2019»
Новости Новосибирска: Усиливается конкуренция регионов за право на создание российских НОЦ

Усиливается конкуренция регионов за право на создание российских НОЦ

18 Сентября 2019 г.
26 субъектов федерации подали заявки
Новости компаний
20/09
SIGMA переводит страхование в Сибири в цифровой режим
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: У новосибирских домофонов обнаружили музыкальный слух и голос

У новосибирских домофонов обнаружили музыкальный слух и голос

24 Сентября 2019 г.
С их помощью записали альбом электронной музыки
Новости Новосибирска: Белорусская ярмарка в Новосибирске устроится у вокзала

Белорусская ярмарка в Новосибирске устроится у вокзала

20 Сентября 2019 г.
Она откроется 28 сентября
Новости Новосибирска: Китайская Shanghai Pharmaceuticals создала СП с российским «Биокадом»

Китайская Shanghai Pharmaceuticals создала СП с российским «Биокадом»

20 Сентября 2019 г.
Уставный капитал новой компании составил $400 млн
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356