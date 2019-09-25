Два новосибирских инвестпроекта получили статус масштабных

Власти Новосибирской области согласовали выделение земельных участков без проведения торгов двум проектам. Они будет реализованы в поселке Линёво, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Областная комиссия по масштабным инвестпроектам присвоила такой статус проектам компаний ООО «Алькор» и ООО АМИ. Заочное заседание комиссии состоялось 24 сентября, говорится в сообщении на сайте минэкономразвития региона.

Компания «Алькор» намерена построить станцию технического обслуживания тяжелой техники и грузовой магистральной техники на земельном участке площадью 1,5 га. В свою очередь, АМИ планирует организовать производство металлических конструкция. Для этого компании необходимо 3,6 га. В общей сложности оба проекта приведут к созданию около 220 рабочих мест.

Напомним, в рабочем поселке Линёво Искитимского района в марте 2018 года была создана территория опережающего социально-экономического развития.

Фото: сайт АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»