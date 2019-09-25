Почти треть инновационных компаний Новосибирской области испытывают нехватку кадров

В рамках VII Международного форума технологического развития «Технопром-2019», который прошел в Новосибирске 18-20 сентября, Фонд «Центр стратегических разработок» представил исследование «Инновационный климат. Новосибирская область», передает корр. www.sibnovosti.ru

Руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова рассказала, что сегодня 32% инновационных компаний в Новосибирской области (НСО) испытывают нехватку кадров, и это, прежде всего, обусловлено отсутствием необходимого образования и опыта работы у соискателей. В первую очередь, это касается таких направлений деятельности как: материальное производство, топ-менеджмент, исследования и аналитика, информационные технологии, продвижение, продажи и PR.

При этом 46% занятых в инновационной сфере в НСО совмещают эту деятельность с другой, а 43% говорят о том, что это их первый опыт работы в инновационной сфере.

Исследование также показало, что индекс эффективности поддержки инновационного бизнеса в регионе оценивается ниже среднего – на уровне 33%.

Основными преградами на пути развития инновационного бизнеса в НСО являются: длительное отсутствие монетизации бизнеса, трудности при воплощении идеи в продукт (непредвиденные расходы и др.), проблемы роста и масштабирования бизнеса, сложности с поиском и получением внешнего финансирования, трудности с подбором персонала.

Согласно исследованию, 72% стартапов привлекали внешние инвестиции; также за внешними инвестициями обращались 62% зрелых инновационных компаний в НСО.

Основными барьерами на пути получения инвестиций называются: большое количество бюрократических процедур, недостаточный объем доступного финансирования, трудновыполнимые условия получения финансирования, дороговизна привлеченных средств, затянутый срок рассмотрения заявок на получение финансирования. Несмотря на это, в 2020 году 85% компаний в НСО планируют привлечение сторонних инвестиций.

«Технопром-2019», собравший более 8 тыс. участников, прошел под лозунгом «Наука новой эры: технологии трансформации». На форуме традиционно обсуждались темы, посвященные развитию науки (в частности, ядерных и химических, цифровых технологий), а также вопросы создания наилучших условий для технологического лидерства России в мире.

Фото с сайта ЦСР