25 сентября
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Почти треть инновационных компаний Новосибирской области испытывают нехватку кадров

Главная Экономика
Новосибирск
08:52 25 Сентября 2019
новосибирск, инновации, исследования
версия для печати Ico_print

В рамках VII Международного форума технологического развития «Технопром-2019», который прошел в Новосибирске 18-20 сентября, Фонд «Центр стратегических разработок» представил исследование «Инновационный климат. Новосибирская область», передает корр. www.sibnovosti.ru

Руководитель Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова рассказала, что сегодня 32% инновационных компаний в Новосибирской области (НСО) испытывают нехватку кадров, и это, прежде всего, обусловлено отсутствием необходимого образования и опыта работы у соискателей. В первую очередь, это касается таких направлений деятельности как: материальное производство, топ-менеджмент, исследования и аналитика, информационные технологии, продвижение, продажи и PR.

При этом 46% занятых в инновационной сфере в НСО совмещают эту деятельность с другой, а 43% говорят о том, что это их первый опыт работы в инновационной сфере.

Исследование также показало, что индекс эффективности поддержки инновационного бизнеса в регионе оценивается ниже среднего – на уровне 33%.

Основными преградами на пути развития инновационного бизнеса в НСО являются: длительное отсутствие монетизации бизнеса, трудности при воплощении идеи в продукт (непредвиденные расходы и др.), проблемы роста и масштабирования бизнеса, сложности с поиском и получением внешнего финансирования, трудности с подбором персонала.
Согласно исследованию, 72% стартапов привлекали внешние инвестиции; также за внешними инвестициями обращались 62% зрелых инновационных компаний в НСО.

Основными барьерами на пути получения инвестиций называются: большое количество бюрократических процедур, недостаточный объем доступного финансирования, трудновыполнимые условия получения финансирования, дороговизна привлеченных средств, затянутый срок рассмотрения заявок на получение финансирования. Несмотря на это, в 2020 году 85% компаний в НСО планируют привлечение сторонних инвестиций.

«Технопром-2019», собравший более 8 тыс. участников, прошел под лозунгом «Наука новой эры: технологии трансформации». На форуме традиционно обсуждались темы, посвященные развитию науки (в частности, ядерных и химических, цифровых технологий), а также вопросы создания наилучших условий для технологического лидерства России в мире.

Фото с сайта ЦСР

Экономика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Китайские инвесторы урезали проект лесопереработки в Новосибирской области

Китайские инвесторы урезали проект лесопереработки в Новосибирской области

24 Сентября 2019 г.
Ранее предполагалось создать здесь тысячи рабочих мест
Новости Новосибирска: «Ситимобил» въехал на новосибирский рынок

«Ситимобил» въехал на новосибирский рынок

24 Сентября 2019 г.
К сервису подключилось 400 водителей
Новости Новосибирска: Прошли аукционы на право кредитования Новосибирской области

Прошли аукционы на право кредитования Новосибирской области

23 Сентября 2019 г.
Победителем признан Банк «ФК Открытие»
Новости Новосибирска: Маслоэкстракционный завод появится в Новосибирской области

Маслоэкстракционный завод появится в Новосибирской области

20 Сентября 2019 г.
Инвестором выступит ООО «Трансхимэкспорт»
Новости Новосибирска: Выставка на будущее

Выставка на будущее

18 Сентября 2019 г.
В новосибирском Экспоцентре начал работу форум «Технопром-2019»
Новости Новосибирска: Усиливается конкуренция регионов за право на создание российских НОЦ

Усиливается конкуренция регионов за право на создание российских НОЦ

18 Сентября 2019 г.
26 субъектов федерации подали заявки
Новости компаний
20/09
SIGMA переводит страхование в Сибири в цифровой режим
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Котятам алтайского ирбиса дали имена из сказки Андерсена

Котятам алтайского ирбиса дали имена из сказки Андерсена

22 Сентября 2019 г.
Фотоловушка впервые зафиксировала их в 2017 году
Новости Новосибирска: Пассажир авиакомпании «Сибирь» получил компенсацию за испорченный багаж

Пассажир авиакомпании «Сибирь» получил компенсацию за испорченный багаж

23 Сентября 2019 г.
Проверку обстоятельств инцидента провела транспортная прокуратура
Новости Новосибирска: У новосибирских домофонов обнаружили музыкальный слух и голос

У новосибирских домофонов обнаружили музыкальный слух и голос

24 Сентября 2019 г.
С их помощью записали альбом электронной музыки
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356