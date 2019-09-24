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Китайские инвесторы урезали проект лесопереработки в Новосибирской области

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Новосибирск
19:08 24 Сентября 2019
лес, китай, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Китайские инвесторы радикально сократили первоначально заявленные масштабы своего проекта лесопереработки в Новосибирской области. О причинах корректировки сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Заявили достаточно крупный проект, в каждом районе (в Северном и Кыштовском районах Новосибирской области – Sibnovosti.ru) должно было быть создано более 1,5 тыс. рабочих мест. В настоящий момент этот проект свернулся в разы. Это связано с тем, что китайский инвестор немножко не подрассчитал свои возможности… Часть инвесторов в Китае от него отказалась», - рассказал заместитель директора департамента привлечения инвестиций и перспективных проектов «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) Василий Плотников.

В апреле 2019 года сообщалось о том, что ООО «Сибирский ЛПК» китайского бизнесмена Пэн Гоцина завершило строительство цеха по производству шпона в Северном районе. По данным АИР, в настоящее время там работает около 150 сотрудников.

«Запустили производство шпона, рейки. Весь товар, который производится, экспортно ориентирован, уходит на Китай, в России ничего не остается. Занимаются они переработкой березы. Березы у нас много в Новосибирской области, правда, не вся она хорошего качества. Но китайцев она устраивает. К тому же, нам надо прореживать наши леса…», - добавил Василий Плотников.

По его данным, не столь крупные предприятия лесопереработки с китайским капиталом открылись в Убинском и Чановском районах. В Убинском открыто производство палочек для мороженого. В Чановском производственная площадка создана на базе одного из заброшенных предприятий советских времен, которое выкупил инвестор.

По данным Сибирского таможенного управления, объем экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий из Новосибирской области в первой половине 2019 года составил $62,5 млн (5,2% от общего объема экспорта). Рост к аналогичному периоду прошлого года в стоимостном выражении составил 22,9%.

По оценке властей Новосибирской области, объем производства предприятий лесопереработки в этом году должен превысить показатель предыдущего года на 20%. Ранее министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко сообщал, что в этом году «Сузунский лесхоз», «Сибирский ЛПК» и ряд других предприятий отрасли планируют запуск нового оборудования.

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