«Ситимобил» въехал на новосибирский рынок

Сервис такси «Ситимобил» начал работу в Сибирском федеральном округе. Первым городом для компании за Уралом стал Новосибирск, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Запуск в Новосибирске – логичное продолжение реализации нашей стратегии региональной экспансии. В наших планах наращивание присутствия сервиса во всех крупнейших городах страны», - прокомментировал событие директор по связям с общественностью «Ситимобил» Георгий Лобушкин.

Согласно исследованию, предварительно проведенному компанией, половина жителей Новосибирска прибегают к услугам такси несколько раз в месяц, 20% - несколько раз в неделю. По данным «Ситимобил», в настоящий момент к сервису подключено 400 водителей.

Сервис «Ситимобил» был создан в 2007 году в Москве. По собственным данным, в настоящее время в столице РФ компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года председатель правления Ассоциации таксомоторных перевозчиков Сибири Ирина Зарипова сообщила о том, что в Новосибирской области могут быть протестированы беспилотные такси, которые разрабатывает компания «Яндекс».

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